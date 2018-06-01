Шахтеры Донбасса временно приостановили акцию протеста в Киеве

Сегодня, 20 июня, горняки государственных шахт временно приостановили митинг в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Акция шахтеров временно приостановлена. Есть предварительные договоренности с правительством. НПГУ будет контролировать их выполнение. Спасибо всем горнякам, которые приехали отстаивать свои права на получение зарплаты», – написал он.

Волынец добавил, что в Минэнергоугля началось запланированное на сегодня заседание Совета председателей Независимого профсоюза горняков.

Напомним, вчера, 19 июня, в Киеве под зданием Верховной Рады проходил митинг горняков государственных шахт.