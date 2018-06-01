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МОЗ не рекомендует для купания семь пляжей в Донецкой и Луганской областях

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

На семи пляжах Донбасса обнаружено превышение показателя индекса ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки). Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

Министерство не рекомендует для купания следующие пляжи: Центральный пляже в Мариуполе, городской пляж озеро Чистое в Северодонецке, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха «Клешня» и пляж базы отдыха «У озера Кривенькое», Кременная, Зона рекреации, река Красная, Лисичанск, пляж ставка в р-не ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», Лисичанск, Зона рекреации, р-н лодочной станции, Северский Донец.

Отмечается, что информация о качестве воды на пляжах и рекреационных зонах Украины и города Киева обновляется еженедельно на сайте ЦОС и странице в Facebook.


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