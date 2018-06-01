Путинские наемники ведут интенсивную воздушную и радиоэлектронную разведку позиций ВСУ

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, остается высокой интенсивность ведения воздушной разведки противником - в период с 12 по 18 июня с.г. зафиксировано 45 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 11 полетов БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил.

Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках и местонахождении резервов Объединенных сил.

Также отмечается деятельность маневренных групп РЭР и РЭБ противника, особая активность - в районе н.п. Брянка и Донецк.