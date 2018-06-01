В прифронтовом Троицком военные восстановили мост

В Троицком сегодня, 20 июня, открыли восстановленный военными мост через реку Луганка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В штабе отметили, что мост был восстановлен благодаря слаженной системе координации действий всех военных структур и военно-гражданских администраций.

«Среди приоритетов совместной работы Объединенных сил и органов государственной власти – восстановление и развитие разрушенной во время боевых действий инфраструктуры, в первую очередь критически важных объектов. Соответствующие мероприятия финансируются из областных и государственных бюджетов, а для их реализации привлекаются отдельные подразделения из состава Объединенных сил, в данном случае – Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины», – сообщили в пресс-центре.