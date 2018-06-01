В зоне ООС пострадали трое военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 19 июня 2018 года, пострадали 3 украинских военных.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

Так, по информации Минобороны, на Донбассе за минувшие сутки боевики 26 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные 16 раз открывали огонь в ответ. Кроме того, отмечается, что по информации разведки, на Донбассе за минувшие сутки были ранены трое боевиков.