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В Луганской области задержали пограничника, который вымогал деньги у жителей ОРЛО

Сегодня, 12:53 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за взятки задержан инспектора пограничной службы Лисичанского пограничного отряда. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник систематически требовал деньги с пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, за внесение фиктивных данных о сроках пересечения линии разграничения», - говорится в сообщении.

Как отмечается, стоимость «услуги» составляла 600 грн с каждого пенсионера.

Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в одном из населенных пунктов Луганской области во время получения очередного «транша» в размере шесть тысяч гривен.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.


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