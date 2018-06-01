Мужчина подорвался на растяжке в серой зоне на Луганщине

Между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район, Луганская область) на растяжке подорвался мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Мужчина получил осколочные ранения ног. Пострадавший доставлен в Новоайдарскую районную больницу.

По словам главы Луганской ОВГА Юрия Гарбуза, с начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганщины.