Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более миллиарда гривен

В течение января-мая 2018 года в общий и специальный фонд местных бюджетов поступило 1 млрд 65 млн гривен. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

Поступления доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 1 млрд 45 млн гривен налогов и сборов. Темп роста поступлений к соответствующему периоду 2017 составил 5,6 процента, что в денежном выражении составляет более 55,8 млн гривен. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 764,8 млн гривен получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с 5 месяцами прошлого года больше на 29,2 млн гривен. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 127,8 млн гривен, что превышает прошлогодний результат на 22 млн гривен.

Дополнительные средства, которые получили территориальные общины Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.