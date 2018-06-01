» » Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более миллиарда гривен

Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более миллиарда гривен

Сегодня, 11:04 citynews.net.ua | Напечатать

В течение января-мая 2018 года в общий и специальный фонд местных бюджетов поступило 1 млрд 65 млн гривен. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

Поступления доходов общего фонда местных бюджетов Луганщины составили 1 млрд 45 млн гривен налогов и сборов. Темп роста поступлений к соответствующему периоду 2017 составил 5,6 процента, что в денежном выражении составляет более 55,8 млн гривен. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 764,8 млн гривен получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с 5 месяцами прошлого года больше на 29,2 млн гривен. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 127,8 млн гривен, что превышает прошлогодний результат на 22 млн гривен.

Дополнительные средства, которые получили территориальные общины Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:09

Путинские наемники ведут интенсивную воздушную и радиоэлектронную разведку позиций ВСУ

Сегодня, 16:08

Президент рассказал об условиях проведения выборов в оккупированном Донбассе

Сегодня, 15:03

В прифронтовом Троицком военные восстановили мост

Сегодня, 14:53

ГУД объявила закупку двух бронированных Mercedes по 21 млн гривен

Сегодня, 13:32

В Северодонецке пьяный водитель пытался убедить полицию, что он пассажир

Сегодня, 13:15

В зоне ООС пострадали трое военных

Сегодня, 12:53

В Луганской области задержали пограничника, который вымогал деньги у жителей ОРЛО

Сегодня, 11:45

Украинские военные прошли на 2 км вперед на Луганщине (видео)

Сегодня, 11:11

Мужчина подорвался на растяжке в серой зоне на Луганщине

Сегодня, 11:04

Местные бюджеты Луганщины получили в свое распоряжение более миллиарда гривен

Сегодня, 10:39

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек

Сегодня, 10:35

Порошенко обсудил с генсеком ООН размещение миротворцев на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 16:56

Комитет поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Сегодня, 16:13

Возле Кабмина задержали подростка с автоматом

Сегодня, 16:11

Порошенко считает, что новый закон о ВСУ повысит мотивацию для прохождения воинской службы

Сегодня, 15:06

Денисова просит Москалькову способствовать освобождению Сенцова от отбывания наказания

Сегодня, 14:55

В Мариуполе будет реализовываться программа ЕС по борьбе с коррупцией

Сегодня, 13:34

В Одессе сгорели пять автомобилей

Сегодня, 13:16

В аннексированном Крыму прошли очередные обыски

Сегодня, 12:45

В Украине более 9 млн человек подписали декларации с врачами

Сегодня, 12:18

Аваков предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров

Сегодня, 11:08

В Украине снизились цены на продукты потребительской корзины

Сегодня, 09:46

Экс-губернатор Донецкой области Жебривский получил новую должность

Сегодня, 09:33

На Николаевщине во время пожара на полигоне пострадали двое военных

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 