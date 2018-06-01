КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 45 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: