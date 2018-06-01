КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человекСегодня, 10:39
Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 45 тысяч человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Так, сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 30/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" – 0/0; "Гнутове" – 0/0. В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,9 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9560 человек и 1075 транспортных средств; "Марьинка" - 11155 лиц и 2180 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8830 человек и 1665 транспортных средств; "Гнутовое" - 4450 человек и 965 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11025 человек.