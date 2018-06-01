Вражеские беспилотники зафиксировали возле Северодонецка, Бахмута и Мариуполя

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток, 19 июня 2018, боевики семь раз пытались применить беспилотные летательные аппараты.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

По его словам, отмечается активное ведение разведки противником передовых позиций ООС, в частности с применением беспилотников и средств радиоэлектронной разведки.

"Беспилотные летательные аппараты для разведки наших объектов противник пытался применить 7 раз. Наибольшая их активность отмечена на Северодонецком, Бахмутском и Мариупольском направлениях", - отметил Бондарчук. Он также добавил, что в течение прошлых суток, 18 июня 2018, противник продолжал открывать прицельный огонь по позициям подразделений украинских военных, используя при этом запрещенное вооружение.