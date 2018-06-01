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В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 18 июня 2018 года, пострадали двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения. Их безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сообщил он.

Так, по словам представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных, украинские защитники 16 раз открывали огонь в ответ.


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