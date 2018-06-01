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Канада готова передать Украине оружия на 10 млн долларов

Вчера, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

Канада готова передать Украине оружия на почти 10 млн долларов.

Об этом сообщает Польское радио.

Так, парламентская оппозиция требует от правительства Канады более активных мер для поддержки украинских военных.

Представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллионов долларов.

"Это - снайперские винтовки, прицелы, пулеметы "С6", которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение", - говорит в комментарии "Донбасс.Реалии" депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

"Путина провоцирует слабость. И пока Украине будет не хватать вооружения для защиты собственных границ - Путин будет продолжать давить. Только если мы предоставим необходимое летальное оружие украинской армии, только тогда мы сможем увидеть, как Путин убирает свои силы из Донбасса", - продолжает канадский парламентарий. Сейчас в Украине в составе миссии UNIFIER одновременно работают более двухсот канадских инструкторов. Занятия проходят в восьми городах в разных регионах страны. Кроме штурмовых подразделений, обучают также снайперов, саперов, медиков, бойцов Нацгвардии и Военной службы правопорядка. Всего за три года работы миссии канадцы подготовили более семи тысяч украинских военнослужащих.

"Мы готовим их к любым операциям, с которыми они могут столкнуться, в том числе и на Донбассе. В первую очередь, мы учим их, как повысить выживаемость на поле боя. Украинские Вооруженные силы хотят быть совместимыми с армиями стран Североатлантического альянса до 2020 года. Мы здесь для того, чтобы приблизить их к этой цели", - рассказывает канадский военнослужащий Джон Уорд.

По информации Минобороны Украины, с 2014 года ВСУ получили от Канады техническую помощь на 24 миллиона долларов - это и бронежилеты, и каски, и приборы ночного видения, радиостанции, оборудование для разминирования. Одних только комплектов зимней формы - свыше 30 тысяч.


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