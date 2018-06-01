Работники Луганского энергетического объединения начали новую серию пикетов своих крупнейших должников сегодня, 18 июня, передает пресс-служба энергокомпании.

Первые акции протеста прошли в Северодонецке, под стенами ЗАО "Азот", где энергетики пикетировали ГП "Северодонецкая ТЭЦ" и сам химический завод. Долг ГП "Северодонецкая ТЭЦ" перед ЛЭО за электроэнергию составляет более 14 миллионов гривен, а долг "химиков" перед ЛЭО за электроэнергию составляет более 91 миллиона гривен.

Из-за отсутствия прогресса и дальнейшего ухудшения состояния энергокомпании работники Луганского энергетического объединения в течение 18-20 июня будут пикетировать своих крупнейших должников в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Кременной.

Целью пикетирований является улучшение их расчетов за потребленную электроэнергию, возврат долгов и выход Луганского энергетического предприятия из кризиса.