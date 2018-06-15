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Следком РФ открыл новые дела против украинских военных

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

Следственный комитет Российской Федерации открыл новые дела против украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Как сообщается, военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины 7-13 июня 2018 года якобы провели "артобстрелы" объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе - в Саханке, Зайцево, Горловке, Васильевке, Донецке, Докучаевске, Александровке.

"В результате обстрелов ранения получили 10 мирных жителей, разрушены дома, повреждено здание "Горводоканала" города Докучаевска. По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении


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