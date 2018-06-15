Боевики совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины

Боевики в минувшие сутки 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, на Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения. Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, которые находятся под Волновахой.

"На Мариупольском направлении за прошедшие сутки продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутовое, Водяное, Широкиное", - говорится в сообщении. По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены.