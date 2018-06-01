На Луганщине открыли учебный криминалистический полигон

Полигон предназначен для практических занятий и упражнений по выявлению, изъятию, фиксации и исследования доказательств и проведения следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

Помещение разделено на пять независимых частей. Комнаты полигона имеют разную направленность обучения при производстве следственных действий. Так, в качестве условных мест совершения преступления представлены жилая комната, офис, аптека, пункт обмена валют, магазин.

Рабочая обстановка комнат дает возможность использовать технические средства, применять знания по выявлению, фиксации и изъятию следов преступления, проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

На базе полигона также обустроена зона для отработки осмотра места дорожно-транспортного происшествия (в виде отрезка дороги с дорожной разметкой), песчаная дорожка для фиксации следов ног человека, беседка для комфортной работы курсантов и студентов и учебные стенды.