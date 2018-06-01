Штаб: Ситуация обострилась на Луганском и Мариупольском направлениях

В штабе операции объединенных сил (ООС) сообщили об обострении обстановки на Луганском и Мариупольском направлениях.

Об этом на брифинге заявил представитель пресс-центра объединенных сил Николай Бондарчук, сообщает пресс-центр ООС в Facebook. "Частичного обострения обстановка приобрела в районах Новотошковское, что в Луганской области и в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное, Широкино, что на Мариупольском направлении, где противник значительно активизировал огневое влияние и активно применяет отдельные штурмовые группы", - сообщил он.

Так, по информации штаба, активные боевые действия в районе Новотошковки боевики начали вчера, 14 июня 2018 года, в 17 часов.

Боевики пытались захватить опорные пункты украинских войск. Нападение боевиков было отбито в 19:30. Как сообщается, в ходе боя украинским военным удалось ликвидировать 7 боевиков.

Также отмечается, что в результате боевых действий погиб один украинский военный. Кроме того, отмечается, что обстрелы боевиков на указанном направлении не прекращались до 23 часов, в ходе боевых действий 5 украинских военных были ранены. Кроме того, сообщается, что боевики пытались "улучшить свое тактическое положение" в районе населенного пункта Спартак и Донецкого аэропорта.

"До 23 часов ситуацию на подступах к Авдеевке была стабилизирована. Один наш защитник в ходе боя погиб. Частично обострилась ситуация в районе населенных пунктов Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино. Активными силами Объединенных сил в 22 часа на Мариупольском направлении ситуация была стабилизирована", - сообщили в штабе. Также отмечается, что по информации разведки, на Донбассе за прошедшие сутки украинские военные уничтожили два командно-наблюдательных пункта и вывели из строя один пункт управления боевиков. В целом за прошедшие сутки на Донбассе были ликвидированы 12 боевиков, еще 10 ранены