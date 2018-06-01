На Донбассе с начала года погибли 29 гражданских

На Донбассе с начала 2018 года погибли 29 гражданских.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.

"В условиях применения артиллерии и минометов; сближения сил и формирований, наличия мин и закладывания новых, на прошлой неделе СMM подтвердила данные о еще 9 раненых гражданских лицах; общее число жертв в этом году составляет 29 погибших и 109 раненых", - сообщил он.

Кроме того, Хуг отметил, что мир на Донбассе возможен лишь в условиях режима прекращения огня и безопасности.