В зоне проведения ООС погибли двое военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 14 июня 2018 года, погибли двое украинских военных, еще 6 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за минувшие сутки два военнослужащие объединенных сил погибли, и шесть украинских защитников получили ранения", - сообщил он. Как отмечается, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 33 обстрела, украинские военные 16 раз открывали огонь в ответ. Кроме того, в Минобороны отметили, что по данным разведки, в течение 14 июня на Донбассе были ликвидированы 12 боевиков, еще 10 ранены.