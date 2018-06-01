Денисовой отказали во встрече с Сенцовым и попросили покинуть колонию в Лабытнанги

Уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное учреждение.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

По словам Денисовой, она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа, который и заявил о невозможности при любых обстоятельствах провести встречу с Сенцовым.

"Он ничего мне не сообщил, почему именно отказывает. Когда я спросила, в каком состоянии Сенцов сейчас, он сказал, что не будет рассказывать об этом, предоставлять любую информацию", - отметила Денисова.

После этого ее попросили покинуть территорию колонии в Лабытнанги. Денисова также сообщила, что уже позвонила российской коллеге Татьяне Москальковой и ждет ответа