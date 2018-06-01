В Станице Луганской задержали мужчину с четвертью тонны масла

Вчера, 14.06.2018, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил, на КПВВ «Станица Луганская» выявили факт нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Во время несения службы налоговики остановили жителя Станично-Луганского района с тележкой, который следовал из Станицы в Луганск. По результатам осмотра груза обнаружено 246 кг сливочного масла, себестоимость которого составляет почти 31 тыс. грн.

В ходе беседы с 31-летним нелегалом-перевозчиком стало известно, что этот товар за денежное вознаграждение в размере 600 грн ему поручил перенести через линию разграничения неизвестный гражданин. Последний предложил сделать это с помощью еще трех помощников. Но с целью получения большего заработка станичанин решил перевезти партию масла самостоятельно.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд.

Товарно-материальные ценности переданы на ответственное обязательное хранение в холодильнике без права реализации стороннему физическому лицу-предпринимателю из Станицы Луганской до принятия решения судом.