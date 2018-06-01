Эстония выделит Украине €660 тысяч на Донбасс и переселенцев

660 тысяч евро - такую сумму Эстония направит международным организациям для помощи Украине.

Об этом со ссылкой на документационный регистр эстонского МИД сообщил местный ресурс Рostimees.

Эта сумма будет выделена из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства страны на развитие и гуманитарную помощь.

€200 тысяч МИД направит Красному кресту "на смягчение гуманитарного кризиса" в Донбассе. Еще €400 тысяч разделят поровну между ведомством верховного уполномоченного ООН по делам беженцев (UNHCR) и детским фондом ООН (UNICEF) "на смягчение положения внутренних переселенцев" в Украине.

Оставшиеся €60 тысяч пойдут на Международный фонд народонаселения ООН (UNFPA) для противостояния гендерному насилию.