Боевики 33 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз-артиллерию калибра 122мм", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 14 июня 12 боевиков были уничтожены и 10 получили ранения. Интенсивные боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения.

"На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское ", - сообщают в ООС.