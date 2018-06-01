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Боевики 33 раза обстреливали силы ООС

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

 В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных, еще шестеро получили ранения. 

Об этом сообщает пресс-центр ООС. 

"Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз-артиллерию калибра 122мм", - говорится в сообщении. 

По данным разведки, в течение 14 июня 12 боевиков были уничтожены и 10 получили ранения. Интенсивные боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. 

"На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединское ", - сообщают в ООС.


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