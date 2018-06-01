В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, было ликвидировано 5 боевиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

Так, сообщается, что двое боевиков были уничтожены в районе населенного пункта Гладосово, где диверсионно-разведывательная группа боевиков пыталась выйти во фланг украинским подразделениям. "Выдвижение группы было вовремя обнаружено и сосредоточенным огнем отбито. В ходе боя двух террористов из состава ДРГ уничтожили", - сообщил Бондарчук. Кроме того, сообщается, что боевики не прекращают попытки вернуть под контроль населенный пункт Пивденное, где за прошедшие сутки боевики трижды пытались овладеть украинскими опорными пунктами.

"Наибольшей активности такие попытки были отмечены в ночное время, когда под прикрытием темноты, противник малыми группами пытался просочиться на подступы к Торецку. Умелыми действиями подразделений Королевской бригады атаки противника были отбиты. Трех боевиков было уничтожено", - сообщили в штабе ООС.