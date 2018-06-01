» » В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил  на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, было ликвидировано 5 боевиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

Так, сообщается, что двое боевиков были уничтожены в районе населенного пункта Гладосово, где диверсионно-разведывательная группа боевиков пыталась выйти во фланг украинским подразделениям. "Выдвижение группы было вовремя обнаружено и сосредоточенным огнем отбито. В ходе боя двух террористов из состава ДРГ уничтожили", - сообщил Бондарчук. Кроме того, сообщается, что боевики не прекращают попытки вернуть под контроль населенный пункт Пивденное, где за прошедшие сутки боевики трижды пытались овладеть украинскими опорными пунктами.

"Наибольшей активности такие попытки были отмечены в ночное время, когда под прикрытием темноты, противник малыми группами пытался просочиться на подступы к Торецку. Умелыми действиями подразделений Королевской бригады атаки противника были отбиты. Трех боевиков было уничтожено", - сообщили в штабе ООС.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:47

В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

Сегодня, 15:16

На Луганщине начали восстанавливать Бахмутский мост

Сегодня, 14:20

В штабе ООС еврочиновникам показали видео провокаций боевиков

Сегодня, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 13:54

Верховный суд отказался пересматривать дело воевавшего за «ЛНР» россиянина Агеева

Сегодня, 12:58

МИД: В «Нормандском формате» отсутствует концепция о размещении миротворцев на Донбассе

Сегодня, 12:39

На Луганщине пьяный мужчина, пытаясь «успокоить» собаку, ударил камнем ребенка

Сегодня, 12:04

Нардеп Сергей Шахов попал в ДТП

Сегодня, 11:53

ОБСЕ не дают посещать медучреждения без предварительного согласования с «ЛНР»

Сегодня, 11:13

Красный Крест ищет поставщиков услуг на Донбассе

Сегодня, 10:59

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Сегодня, 10:57

В магазине в пгт Боровское выявлена незаконная торговля подакцизными товарами

Новости Украины:

Сегодня, 15:53

В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарскому активисту Рамазанову

Сегодня, 15:19

В Одессе жители Совиньона снова требуют приструнить монополиста из-за повышенных тарифов на воду

Сегодня, 14:14

На Закарпатье град повредил 182 жилых дома

Сегодня, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 12:35

Порошенко: до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в селах Украины

Сегодня, 11:56

С 15 июня до 1 августа новые украинские визовые центры начнут свою работу

Сегодня, 10:46

На заводе Малышева установили стенд для испытания коробок передач танковых двигателей

Сегодня, 09:48

Порошенко дал Жебривскому орден и уволил с должности

Сегодня, 09:26

Минэкономразвития готовит новое повышение цен на алкоголь

Вчера, 18:05

Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от «ДНР»

Вчера, 17:52

Под Киевом на СТО произошел взрыв

Вчера, 16:59

В Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 