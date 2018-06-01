На Луганщине начали восстанавливать Бахмутский мост

На автодороге Покровск - Бахмут - Михайловка Попаснянского района начались работы по восстановлению моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Для удобства водителей грузовиков и автолюбителей рабочими был отсыпан переезд в районе моста, а местными властями обустроена объездная дорога.

Всего планируется разобрать и полностью восстановить три пролета моста, заменить полностью две балки. Также есть договоренность со строителями по подвозу бетона для ремонта, а для проведения монтажно-строительных работ по установке четырехметровых балок будет задействован железнодорожный строительный кран.

Средства на восстановление Бахмутского моста выделены из государственного бюджета в сумме более 22 миллионов гривен. Напомним, объект был поврежден незаконными вооруженными формированиями в июле 2014 года.

Восстановление планируется завершить осенью этого года.