ОБСЕ не дают посещать медучреждения без предварительного согласования с «ЛНР»

От наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ требуют получать разрешение у членов группировки «ЛНР» на посещение медучреждений.

Об этом сообщается в отчете миссии.

«В больнице в н.п. Ровеньки (неподконтрольный правительству, в 54 км к югу от Луганска), в то время как СMM разговаривал с главным врачом, администрация больницы потребовала от врача не разговаривать с СMM и сказали, что все будущие посещения патрулю следует координировать с вооруженными формированиями в городе Луганск», - говорится в сообщении.