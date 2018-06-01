Боевики применили артиллерию и минометы за сутки на Донбассе

За прошедшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Как сообщается, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.

На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. "Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - заявили в пресс-центре.

Также отмечается, что в районе н.п. Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения из выгодных оборонительных позиций.