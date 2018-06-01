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Беларусь отправила на Донбасс гуманитарную помощь

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

Беларусь направила гуманитарную помощь на восток Украины на сумму 80 тыс долларов. Об этом проинформировал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев во время пресс-конференции во вторник, передает «Укринформ».

«Согласно договоренностям, которые были достигнуты в результате встречи глав государств Украины и Беларуси, было принято решение властями Беларуси отправить очередной гуманитарный конвой. На этот раз в состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, мебель и холодильники», - сказал Худолеев.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол отметил, что было принято решение направить гуманитарную помощь на неподконтрольную, так и на подконтрольную Украине территорию.

«Мы делали запрос в Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, они нам рассказали про свои пожелания относительно состава гуманитарного груза. Таким образом два автомобиля поедут на склады Красного Креста для распределения на не подконтрольную украинской власти территорию, а мебель - в Донецкую и Луганскую области - по 75 комплектов мебели для младшего школьного возраста, 100 комплектов для старших учеников и 75 шкафов и по 44 холодильники для школьных и медучреждений», - отметил посол.

МЧС Беларуси сообщила в Twitter, что гуманитарная помощь уже прибыла в Киев


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