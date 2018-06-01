Беларусь отправила на Донбасс гуманитарную помощь

Беларусь направила гуманитарную помощь на восток Украины на сумму 80 тыс долларов. Об этом проинформировал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев во время пресс-конференции во вторник, передает «Укринформ».

«Согласно договоренностям, которые были достигнуты в результате встречи глав государств Украины и Беларуси, было принято решение властями Беларуси отправить очередной гуманитарный конвой. На этот раз в состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, мебель и холодильники», - сказал Худолеев.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол отметил, что было принято решение направить гуманитарную помощь на неподконтрольную, так и на подконтрольную Украине территорию.

«Мы делали запрос в Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, они нам рассказали про свои пожелания относительно состава гуманитарного груза. Таким образом два автомобиля поедут на склады Красного Креста для распределения на не подконтрольную украинской власти территорию, а мебель - в Донецкую и Луганскую области - по 75 комплектов мебели для младшего школьного возраста, 100 комплектов для старших учеников и 75 шкафов и по 44 холодильники для школьных и медучреждений», - отметил посол.

МЧС Беларуси сообщила в Twitter, что гуманитарная помощь уже прибыла в Киев