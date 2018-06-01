Командование РФ на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерии

Командование Российской Федерации на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений.

Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Командование российских оккупационных войск активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений", - сообщил он.

Ссылаясь на данные разведки, спикер Минобороны добавил, что на полигонах на оккупированной территории Донбасса существенно возросла интенсивность проведения практических стрельб из "Градов" и 152-мм артиллерийских систем. Кроме того, в Минобороны сообщили, что боевики усилили ведение разведки с использованием беспилотников на Новоайдарском, Славянском, Волновахском и Мариупольском направлениях.