В Новоайдарском районе обнаружили ареал редкой дикой орхидеи

На Луганщине обнаружили ареал редкой дикой орхидеи.

Об этом сообщает пресс-служба Управления экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации.

На окраине села Штормовое находится ареал распространения очень редкого в Украине растения из семейства Орхидных. Об этом узнали случайно: на уроке биологии одна из учениц обратила внимание на цветок, который видела на лугу за своим огородом.

После этого был организован поход участников местного экологического кружка во главе с заведующей сектором Новоайдарской райгосадминистрации по вопросам экологии Лилией Свиридой в местность, где дети и увидели дикую орхидею. Ярко-фиолетовые соцветия растения выделялись на фоне луговой травы. По «Определителю растений Украины» было определено верное видовое название растения. Это – кокушник длиннорогий. В «Определителе» указано, что в степи и лесостепи это растение встречается очень редко.

На месте распространения цветка члены кружка «Пролесок» установили памятный знак с призывом к односельчанам о необходимости охраны уникальной украинской орхидеи.