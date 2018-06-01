Что такое Минские договоренности?

На сегодня Минские договоренности это единственный механизм, который можно использовать для реинтеграции населения и оккупированных территорий Украины. Минские договоренности - это единственный документ, подписанный В. Путиным, обязывающее Российскую Федерацию восстановить суверенитет Украины. Эти соглашения является первым шагом, следующим - возможно введение миротворческих миссий ООН.

Минские договоренности это - тысячи сохраненных жизней, освобождены заложники, восстановление пострадавших в результате конфликта территорий на востоке Украины.