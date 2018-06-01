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В штабе ООС не исключают применение военной авиации на Донбассе

Вчера, 16:23 citynews.net.ua | Напечатать

Командующий операции Объединенных сил Сергей Наев не исключает использование украинской военной авиации в зоне конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью УНН.

«При необходимости мы готовы применить весь спектр имеющегося вооружения», – сказал Наев, отвечая на вопрос о том, возможно ли применение силами ООС на Донбассе авиации.

Отвечая на вопрос, какого вооружения не хватает силам ООС, он заявил: «Воюет не оружие, а люди».

«Наши воины умеют умело пользоваться любым вооружением и техникой, и успешно делятся этим опытом с нашими зарубежными партнерами, в том числе на их технике во время международных учений», – подчеркнул командующий.


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