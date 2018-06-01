В штабе ООС не исключают применение военной авиации на Донбассе

Командующий операции Объединенных сил Сергей Наев не исключает использование украинской военной авиации в зоне конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью УНН.

«При необходимости мы готовы применить весь спектр имеющегося вооружения», – сказал Наев, отвечая на вопрос о том, возможно ли применение силами ООС на Донбассе авиации.

Отвечая на вопрос, какого вооружения не хватает силам ООС, он заявил: «Воюет не оружие, а люди».

«Наши воины умеют умело пользоваться любым вооружением и техникой, и успешно делятся этим опытом с нашими зарубежными партнерами, в том числе на их технике во время международных учений», – подчеркнул командующий.