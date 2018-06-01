Украина подала в Международный суд ООН в Гааге Меморандум по делу против России, в котором собрала доказательства поддержки государством-агрессором терроризма.

Об этом в своем сообщил президент Петр Порошенко в Фейсбуке.

"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представление Меморандума по делу против России - важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ нести ответственность", - говорится в сообщении.

Он отметил, что позиция Международного Суда ООН предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не позволит уйти от ответственности за очередными манипуляциями и криками "это не мы" и "нас там нет".

По его словам, Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики Суда, количество доказательств. "Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доведению правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", - резюмировал глава государства.