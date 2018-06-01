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В Украине изменили правила зарубежных денежных переводов

Сегодня, 09:33 citynews.net.ua | Напечатать

 Национальный банк Украины  внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

 Соответствующее постановление правления регулятора №62 от 7 июня опубликовано на сайте НБУ. Как отмечается, документ вступает в силу с 12 июня. 

"Это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка. 

Так, банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. 

Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения. 

Кроме того, физические лица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).


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