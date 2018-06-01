За сутки в зоне ООС зафиксировано 27 обстрелов

За прошедшие сутки пророссийские боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего 3 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице Facebook.

"В районе проведения ООС интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение", - сообщили в пресс-центре.

Также отмечается, что на Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе н.п. Новотошковское.

На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах н.п. Троицкое и Светлодарск.

"На Донецком направлении - возле Авдеевки и Песок. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах н.п. Ломакино, Водяное и Широкино", - говорится в отчете. Во время боевых действий прошедшие сутки 3 украинских военнослужащих получили ранения. За текущие сутки, по состоянию на 7:00 утра, потерь нет.