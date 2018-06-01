На Луганщине разоблачили финансовые махинации, связанные с закупкой продуктов для детей

Незаконное расходование более 1 миллиона гривен бюджетных средств, предназначенных на закупку продуктов питания для учебного заведения, предупреждено при вмешательстве прокуратуры Луганской области, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в январе текущего года между учебным заведением и частным предпринимателем заключен договор о закупке продуктов питания на сумму более одного миллиона гривен.

Однако, заключая договор на закупку продуктов питания на общую сумму, превышающую 200 тысяч гривен, коммунальное учреждение нарушило требования законодательства и не осуществило закупку указанных товаров по результатам одной из процедур, предусмотренных ч. 1 ст. 12 Закона Украины "О публичных закупках".

Реагируя на выявленные нарушения, с целью защиты интересов государства, прокуратура обратилась в суд с требованием о признании указанного договора недействительным.

Решением хозяйственного суда Луганской области поддержана позиция прокуратуры и удовлетворены исковые требования в полном объем