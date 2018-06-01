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На Луганщине разоблачили мужчину, который занимался распространением порно

Вчера, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники разоблачили 32-летнего жителя Лисичанска, который занимался распространением порнографической продукции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе мониторинга сети интернет на предмет распространения порнографических материалов полицейские вычислили человека, который активно размещал на сайтах знакомств фото порнографического характера. Во время обыска по месту проживанием подозреваемого полицейские изъяли ноутбук и мобильный телефон, на которых содержится информация порнографического характера.

Полицейским мужчина объяснил, что таким образом пытался познакомиться с девушками и привлечь их к половым отношениям.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 301 УК Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.


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