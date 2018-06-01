В Европарламенте обсудят ситуацию с Олегом Сенцовим

14 июня на пленарной сессии Европейского парламента будет рассмотрена ситуация с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим.

Об этом сообщает DW.

"В четверг у нас пройдут дебаты о России. Мы будем говорить о политического заключенного Олега Сенцова", - сообщил представитель Европарламента Нил Корлет. В тот же день по этому вопросу будет принято резолюцию неюридического характера. Напомним, ранее Сенцов написал письмо лидерам стран G7.