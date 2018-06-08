Более 2 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе-мае 2018 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 2 млрд 15 млн грн. Это на 79,6 млн грн больше, чем за аналогичный период 2017-го года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В государственную казну поступило 950 млн грн. По сравнению с показателями за январь-май прошлого года поступления выросли на 81,8 млн грн.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-май 2018 года: налога на доходы физических лиц – 261,4 млн грн; налога на добавленную стоимость – 355,5 млн грн; налога на прибыль предприятий – 65,1 млн грн; акцизного налога – 7,7 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1 млрд 11 млн грн, что на 183,8 млн грн больше доведенного индикативного показателя.