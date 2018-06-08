КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки пересекли почти 36 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.

Всего за сутки КПВВ пересекли 35,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 7870 человек и 1080 транспортных средств; "Марьинка" - 8775 человек и 1745 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6725 человек и 1420 транспортных средств; "Гнутово" - 3135 человек и 780 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9330 человек. Также сообщается, что в контрольном пункте "Станица Луганская" задержали мужчину за возможную причастность к незаконным военным формированиям.