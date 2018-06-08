Оккупировавшие Луганск террористы оплатили наличными часть долгов за водоснабжение

Оккупировавшие часть Луганской области российские террористы передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение при содействии ОБСЕ.

Об этом сказано в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.

"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения", – говорится в отчете.