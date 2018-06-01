В Счастье мужчина пытался отправить на мирную территорию посылку с патронами

Во время несения службы на одном из отделений «Новой почты» в г. Счастье сотрудники Новоайдарского отдела полиции совместно с сотрудниками военной службы правопорядка в ходе осмотра почтового отправления, которое пытался отправить мужчина, обнаружили и изъяли 10 патронов различного калибра.

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».