В Беловодске полиция забрала больного ребенка из семьи алкоголиков

Работники службы по делам детей совместно с сотрудниками ювенальной превенции изъяли из семьи 11-летнего мальчика, который болеет ДЦП, а мать и бабушка не занимаются ни лечением ребенка, ни уходом за ним, потому что обе злоупотребляют спиртными напитками.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

67-летняя бабушка, на которую мать оставляет ребенка, потому что постоянно находится в разъездах, за мальчиком практически не ухаживает. Из-за болезни ребенок не говорит и не ходит, а ползает на руках. Соседи неоднократно спасали мальчика, когда тот выползал из дома на проезжую часть, пока бабушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Лечение мальчика требует регулярного употребления лекарств, которые бесплатно выдают в местной больнице, но, по словам врачей, мать приходила за лекарствами последний раз в декабре 2017 года. Такое отношение родных людей к судьбе мальчика привело к значительному ухудшению его состояния. Несмотря на неоднократные проверки со стороны полиции и работников местной администрации, ни мать, ни бабушка не меняли своего отношения к ребенку. Именно поэтому и встал вопрос о необходимости изъятия ребенка из этой семьи.

Мальчика поместили в инфекционное детское отделение Беловодской больницы с последующей госпитализацией в Луганскую областную детскую больницу в Лисичанск.

Служба по делам детей составила акт об изъятии ребенка и направила материалы в суд, чтобы решить вопрос о лишении матери родительских прав, в частности будет решаться вопрос о привлечении последней к уголовной ответственности по ст.166 УК Украины «Злостное невыполнение родителями, повлекшее тяжкие последствия».