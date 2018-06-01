Суд приговорил к 8 годам тюрьмы сообщника «МГБ ЛНР»

Лисичанский городской суд приговорил к 8 годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже для боевиков группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина был задержан в апреле текущего года в Лисичанске во время изъятия носителя информации из специально оборудованного тайника.

Как установили в спецслужбе, обвиняемый, находясь на подконтрольной Украине части Луганской области, в течение 2017 года собирал информацию по заданию «МГБ ЛНР». В частности, задокументирован сбор информации о расположении украинских блокпостов и военной техники ВСУ, номеров и марок автомобилей сотрудников правоохранительных органов с целью осуществления диверсий и подрывов.

Как отмечают в СБУ, задержанный признал свою вину и дал показания о деятельности своего «куратора» из «МГБ». Последний объявлен в розыск в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).