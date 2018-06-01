» » Авдеевка осталась без воды

Авдеевка осталась без воды

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбасса в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без прекращена подача воды в Авдеевку.

Также без воды осталось еще два села Ясинуватсокго района, сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"В связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды г.Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино, Ясиноватского района. Мероприятия по обеспечению водой были приняты накануне", - говорится в сообщении МинВОТ.

Отмечается, что 9 июня 2018 года будет подвоз воды из резервных резервуваров. Подача будет осуществляться по графику 10 июня.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:01

На Луганщине четверо пассажироперевозчиков задержали пьяными за рулем

Сегодня, 13:56

Канада увеличит размер военной помощи Украине

Сегодня, 13:43

На Донбассе продолжают обстреливать и глушить беспилотники ОБСЕ

Сегодня, 12:45

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы сообщника «МГБ ЛНР»

Сегодня, 12:37

Авдеевка осталась без воды

Сегодня, 12:18

В Северодонецке налоговики изъяли кальянный табак почти на 12 тысяч

Сегодня, 11:14

Сын луганского музыканта Юрия Дерского украл "достояние ЛНР"

Сегодня, 10:44

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 42 тыс. человек

Сегодня, 09:43

Госдеп в очередной раз выступил в поддержку Украины

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки 37 раз обстреляли украинские позиции

Вчера, 18:36

В Москве ждут письменных предложений США по миротворцам на Донбассе

Вчера, 17:53

На Донбассе с начала военного конфликта повреждены 126 учебных заведений

Новости Украины:

Сегодня, 13:56

Канада увеличит размер военной помощи Украине

Сегодня, 13:13

Новые правила назначения субсидии привели к "буму разводов" в Донецкой области

Сегодня, 12:49

На Киевщине за создание птичьего могильника задержали владельцев агрохолдинга

Сегодня, 12:20

Полиция Крыма открыла производство из-за разрушения Ханского дворца

Сегодня, 11:10

МИД: Жизнь Балуха находится под угрозой

Сегодня, 10:47

Красный крест отправил в Донецк более 200 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 10:04

Украина закрыла ряд участков Азовского и Черного морей

Сегодня, 09:07

Полторак встретился с министрами обороны США, Британии, Канады, Литвы и Польши

Вчера, 17:51

Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы сдала полиции жительница Краматорска

Вчера, 16:57

Правительство выделило 50 млн гривен для инвестирования в hi-tech стартапы

Вчера, 14:27

ФК "Днепр" прекращает существование как профессиональный клуб

Вчера, 14:16

ВР приняла закон об антикоррупционном суде

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 