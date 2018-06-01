Авдеевка осталась без воды

На Донбасса в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без прекращена подача воды в Авдеевку.

Также без воды осталось еще два села Ясинуватсокго района, сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"В связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды г.Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино, Ясиноватского района. Мероприятия по обеспечению водой были приняты накануне", - говорится в сообщении МинВОТ.

Отмечается, что 9 июня 2018 года будет подвоз воды из резервных резервуваров. Подача будет осуществляться по графику 10 июня.