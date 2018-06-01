В Северодонецке налоговики изъяли кальянный табак почти на 12 тысяч

Правоохранители разоблачили факт нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области.

В частности, налоговики выяснили, что физическое лицо-предприниматель на центральном рынке Северодонецка сохранял и реализовывал табак кальянный ароматизированный без марок акцизного налога установленного образца.

Протокол об административном правонарушении составлен по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП. Сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет 11 тысяч 655 гривен.