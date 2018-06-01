Госдеп в очередной раз выступил в поддержку Украины

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию вывести свои войска с оккупированного Донбасса.

Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - отметила Нойерт.