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Из плена освобожден студент винницкого вуза

Сегодня, 16:58 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации «ЛНР», - сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями уехал в оккупированный Луганск для решения имущественных вопросов.

"Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения. Юношей задержали участники незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местной пенитенциарного учреждения", - говорится в сообщении.

При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого «МГБ ЛНР», которые применяли к ним меры психологического и физического давления.

В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины освободили парня.

По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.


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