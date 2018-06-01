ЛНРовцы рассказали о состоянии раненых при обстреле автобуса

В «ЛНР» рассказали о состоянии раненых при обстреле автобуса в поселке Голубовское (Попаснянский район).

Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Помощь мирным жителям, получившим ранения в результате обстрела автобуса в поселке Голубовское, оказывали медики Кировска.

«Всем пострадавшим от обстрела в Кировской городской больнице уже оказана соответствующая медицинская помощь. Их жизни в настоящий момент уже ничего не угрожает», – уверяют в «ЛНР».

Также в «республике» рассказали, что обстрелу подвергся маршрутный автобус – микроавтобус марки «Газель», который вез пассажиров из Кадиевки.