Аваков: минские договоренности в нынешнем формате не могут быть ратифицированы парламентом Украины

Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе не соответствуют повестке дня.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня "минский протокол" в значительной мере отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня. Предусмотренные им механизмы, к сожалению, не позволили решить важнейшие задачи восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации, прекращения военного конфликта и гибели людей", - заявил он.

По словам Авакова, минские договоренности выходят за пределы правового поля Украины и в нынешнем формате не могут быть ратифицированы украинским парламентом. Кроме того, Аваков добавил, что минские соглашения используются РФ для политических спекуляций на международном уровне. "Ключевым недостатком минского формата также является отсутствие целостного видения решения конфликта", - считает Аваков.